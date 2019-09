Proefproject met elektrische deelsteps wordt na 10.000 ritten verlengd Wannes Vansina

23 september 2019

18u25 1 Mechelen De stad Mechelen en aanbieder Circ hebben het proefproject met elektrische deelsteps verlengd na een positieve evaluatie tot medio november. De zone waarin de steps kunnen worden gebruikt, wordt groter.

Circ startte in juli op vraag van het stadsbestuur van Mechelen met een proefproject van drie maanden in het centrum van de stad en de stationsomgeving. Ondertussen werden al zo’n 10.000 ritten afgelegd. In een tweede fase zullen de steps in een grotere zone beschikbaar zijn. Ze kunnen onder meer ook worden gebruikt in de Arsenaalwijk en andere delen van de stad buiten de R12 (zie kaartje). Ook worden er nieuwe ‘hotspots’ toegevoegd waar de steps beschikbaar zijn: de bioscoop, Thomas More, Douaneplein en bibliotheek Het Predikheren.

“Dat geeft ons dan voldoende inzichten om dit najaar een definitieve evaluatie te maken en op basis daarvan een reglement voor deelsteps op maat van onze stad op te stellen. In het voorjaar van 2020 willen we van start kunnen gaan met een volwaardig aanbod van deelsteps”, aldus schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen.