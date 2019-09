Proefperiode schoolstraat Sint-Pietersschool verlengd Wannes Vansina

04 september 2019

15u37 0

De proefopstelling van de schoolstraat op de parking aan de Grote Nieuwedijkstraat, aan de Sint-Pietersschool, wordt verlengd tot eind 2019. “De tussentijdse evaluatie was positief, dus hebben we beslist om ook het proefproject verder te zetten tot het einde van 2019”, zegt schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen. De proefopstelling is sinds eind vorig schooljaar in voege. Aan het begin en einde van de schooltijd kan men deze zone niet inrijden met de auto. Uitrijden kan wel.