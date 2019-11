Procureur vraagt herroeping probatie: “Je hebt er je voeten aan geveegd” Wannes Vansina

06 november 2019

19u19 0 Mechelen “Ik voelde mij niet goed in mijn vel.” Zo luidde woensdag de verklaring van een Mechelaar waarom hij zijn voorwaarden niet naleefde.

De procureur des konings was streng voor de 21-jarige Mechelaar. Hij kreeg twee jaar geleden een straf met probatievoorwaarden opgelegd voor drugsfeiten. “Ik vraag de herroeping. Al sinds het begin verloopt de begeleiding door het justitiehuis zeer moeilijk en hij blijft maar cannabis gebruiken en in contact komen met de politie.”

De rechter vonnist pas op 4 december, maar ook zij was streng omdat hij alsmaar niet kwam opdagen. “Ik kan niet anders zeggen dan dat je er je voeten aan hebt geveegd. Op die manier is geen probatiebegeleiding mogelijk”, sprak ze de beklaagde toe.

De verdediging vroeg mildheid en had het over ‘een vorm van neerslachtigheid’. “Voor jullie staat een jonge kerel die niet weet van welk hout pijlen maken omdat hij geen vaste job vindt, maar zijn gebruik is sterk verminderd. Hij is als de dood om naar de gevangenis te moeten.”