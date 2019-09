Procureur vordert acht maanden voor autodiefstal Wannes Vansina

25 september 2019

“Ik heb die wagen niet gestolen, maar had toestemming van de eigenaar.” A.B. (29) uit Mechelen betwistte een diefstal van een Golf aan de Winketkaai op 22 april 2018. Nochtans gaf de eigenaar het voertuig als gestolen op. “Ik ging om een boodschap. Misschien ben ik iets te lang weggebleven en is hij beginnen panikeren”, opperde de beklaagde. Dat hij de agenten bij zijn arrestatie de huid vol schold, betwistte hij niet. De procureur was niet overtuigd en vorderde een bijkomende gevangenisstraf van acht maanden; de man moet zich verantwoorden voor verschillende feiten in dezelfde periode. Volgens de verdediging gebeurden deze onder invloed van alcohol, cocaïne en psychoses en is hij intussen weer op het goede pad. “Ik denk niet dat een bijkomende straf nodig is.” Uitspraak op 23 oktober.