Problemen met waterkwaliteit Nekkerpool donderdag (hopelijk) voorbij Wannes Vansina

09 oktober 2019

15u36 7

De afgelopen dagen moest zwembad Nekkerpool in De Nekker in Mechelen verschillende baden sluiten door een probleem met de waterkwaliteit.

Omdat bepaalde waardes niet werden gehaald, bleef het doelgroepenpad maandag en dinsdag gesloten. Daardoor konden sommige zwemuren van scholen niet doorgaan. Het recreatiebad voor kleine kinderen is nog altijd gesloten. Volgens directeur van De Nekker Danny De Wit ligt een technisch probleem met de chloortoevoer aan de basis. “De waardes van het water fluctueren te veel. Dan is de kwaliteit goed, dan weer slecht. Donderdagochtend komt een installateur een kijkje nemen. Hopelijk is het probleem dan opgelost.” De Nekker raadt zwemmers aan contact op te nemen op 015/55.70.05 voor up-to-date informatie.