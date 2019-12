Probatie-opschorting voor jonge vrouw die winkeldiefstallen pleegde TVDZM

18 december 2019

De rechtbank in Mechelen heeft een jonge vrouw schuldig bevonden aan drie winkeldiefstallen. Een straf kreeg ze niet. De rechter sprak een probatie-opschorting uit. De diefstallen dateren van vorig jaar. Ze werd toen op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in supermarkt Smatch. In haar handtas had ze onder meer thee, wat ontbijtgranen en mosselkruiden verstopt. “Bij het doorzoeken van haar handtas, werden er ook nog andere spullen aangetroffen uit twee andere winkels”, vertelde de openbaar aanklager vorige maand op zitting. Een reden voor de diefstallen had ze niet.