Prinses Harte krijgt haar eigen speelbos Els Dalemans

23 maart 2020

16u26 0 Mechelen De Baarbeekduin, het toekomstige speelbos van Chiro Muizen in Mechelen, heet voortaan het ‘Prinses Harte-speelbos’. Die naamswijziging vanuit Stad Mechelen en Natuurpunt komt er als eerbetoon aan de zesjarige Harte Muyldermans die in 2013 aan kanker overleed. “We vinden het prachtig dat net een plek midden in de natuur, waar honderden kinderen zullen komen spelen, de naam van onze dochter draagt”, zegt papa Johan Muyldermans.

De kleine Harte Muyldermans uit Muizen (Mechelen) verloor op 14 januari 2013 de strijd tegen een tumor in haar hoofd. Haar ouders Johan Muyldermans en Elke Du Bin richtten de vzw Prinses Harte op, die jongens en meisjes die vechten tegen kanker een hart onder de riem wil steken. De vzw deelde de voorbije jaren al honderden ridder- en prinsespakketten uit in de ziekenhuizen.

Speelbos

Het was ook de Prinses Harte vzw die Harte zelf nomineerde voor het Canvas-programma ‘Meer vrouw op straat’. In die reeks gaat Sofie Lemaire op zoek naar vrouwen die een plek in het straatbeeld verdienen. Dinsdagavond staat de aflevering van ‘Meer vrouw op straat’ in het teken van Mechelen. Naar aanleiding hiervan dopen Stad Mechelen en Natuurpunt dopen nu de Baarbeekduin, het toekomstige speelbos van Chiro Muizen, om tot het ‘Prinses Harte-speelbos’.

Verbaasd

“We nomineerden Harte zelf, en een beetje symbolisch op de Dag Tegen Kanker op 17 oktober 2019, nadat we eerder toevallig over de actie hadden gehoord. Eerlijk gezegd waren we daarna erg verbaasd over de massale steun die onze nominatie kreeg, omdat we niet eens echt campagne voerden”, zegt papa Johan Muyldermans.

“Dit toont voor ons aan dat Prinses Harte ondertussen veel meer is geworden dan ‘ons Harte’. Ze staat nu symbool voor de vele kinderen die op erg jonge leeftijd te maken krijgen met kanker of een andere zware, soms ongeneeslijke ziekte. En wat wij als ouder even belangrijk vinden, is dat je het niet voor jezelf moet houden wanneer je een ernstig ziek kind hebt of een kind verliest. Het helpt om dit te kunnen delen met anderen.”

Schitterende locatie

“We droomden stiekem dat, als onze nominatie zou gesteund worden, Harte een leuke plek zou krijgen, een plek waar mensen samenkomen. Een speelbos is dan ook een schitterende locatie om haar naam te dragen: een plek midden in de natuur waar honderden kinderen zullen komen spelen.”

Het Prinses Harte-speelbos is zo’n 1,5 ha groot en eigendom van Natuurpunt. Het bos werd eind 2016 aangeplant door vrijwilligers van Natuurpunt, Chiro Muizen en de Sint-Lambertusschool. De aanplanting werd gefinancierd via ‘crowdfunding’. Nu drie jaar later is het speelbos in volle groei. “Deze naamswijziging is een unicum in Mechelen”, zegt schepen van diversiteit en gelijke kansen Gabriella De Francesco. “Slechts 10 procent van de persoonsstraatnamen zijn genoemd naar vrouwen, geen enkele straat is genoemd naar een kind. Daar brengen we met Prinses Harte graag verandering in.”