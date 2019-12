PRIM schenkt armoedeproject Sint-Pieterschool 2.396 euro Wannes Vansina

02 december 2019

14u08 0 Mechelen De PRIM (Public Relations Industrie Mechelen) heeft maandag een cheque ter waarde van 2.396 euro overhandigd aan de Sint-Pieterschool in de wijk Nekkerspoel ter ondersteuning van een armoedeproject.

De PRIM organiseert maandelijks een lunch met een inspirerende sprekers in de Salons Van Dijck. Een deel van de bijdrage van de deelnemers wordt opzij gezet voor een goed doel. “Het is de manier waarop wij onze verjaardag vieren”, zegt voorzitter Jan Simons.

Dit jaar werd gekozen voor een project tegen kinderarmoede. “Armoede, en zeker kinderarmoede, is iets dat wij niet pikken. Als het gaat over kinderen die honger hebben, dan moeten er geen keuzes worden gemaakt.”

Een op vier

Het vrijwilligersproject (zw)eten zet in op bewegen en gezonde voeding. “Sint-Pieter is gelegen in een superdiverse buurt. Een op vier kinderen komt uit een gezin in armoede. Hen willen we stimulansen geven”, zegt Jos Marien, lid van het lokale bestuurscomité.

Bedoeling is de kinderen met de hulp van Vitamine B4 voor Nekkerspoel aan het bewegen te krijgen. Daarnaast wil het project voor maandelijks soep en wekelijks fruit zorgen. “Kinderen kunnen pas leren in een gezonde leefomgeving.”

Armoedeplan

Schepen van Welzijn Gabriella De Francesco juicht het initiatief toe. “Kleine beetjes helpen écht. De Mechelaars moeten beseffen dat ze het verschil kunnen maken.” Volgende week stelt ze het armoedeplan van de stad voor.