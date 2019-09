Prijzen moeten 10.000ste UiTPAS-houder over streep trekken Wannes Vansina

17 september 2019

10u11 0 Mechelen De stad Mechelen verloot drie prijzenpakketten onder alle UiTPAS-houders wanneer deze de kaap van 10.000 ronden.

“Momenteel staat de teller op 9.750. Met deze campagne willen we de UiTPAS nog meer bekendheid geven en vliegensvlug de kaap van 10.000 bereiken. We zetten niet alleen de 10.000ste in de bloemetjes, maar ook de trouwe UiTPAS-houders die er al sinds 2016 bij zijn. Iedereen kan in de prijzen vallen”, zegt Cultuurschepen Björn Siffer.

De prijzenpakketten hebben een waarde van 700 euro en bevatten onder meer 10-beurtenkaarten voor de zwembaden, de schaatsbaan en Arenal, tickets voor het Cultuurcentrum, theaters en musea, een spel bij VR base, een Mechelenbon en het Mechels monopolyspel.

De UiTPAS werd in september 2016 in het leven geroepen als klantenkaart voor sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten in Mechelen, maar ook in Brussel, Lier, Gent of Oostende. UiTPAS-houders sparen punten als ze bijvoorbeeld een museum gaan bezoeken, gaan zwemmen of naar het theater gaan. Die punten kunnen worden omgeruild voor allerlei gratis tickets, interessante kortingen, hapjes, drankjes of andere voordelen.

De pas kost 5 euro. Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming, krijgt hem gratis.