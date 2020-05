Prestigieuze foodbox verzacht annulatie Mechelen Culinair Wannes Vansina

04 mei 2020

16u12 1 Mechelen Komend weekend zou Mechelen Culinair foodies op hun wenken bedienen, maar de derde editie van het festival gaat niet door. Om het gemis te verzachten, komen de organisatoren met een prestigieuze foodbox.

“We beslisten nog voor de verplichte maatregelen van de regering om deze editie van ons culinair festival uit te stellen. Een harde, maar de enige juiste beslissing, zo blijkt achteraf”, zegt Nicolas Hermans, één van de drie organisatoren.

Maar ze willen het weekend ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze stelden in samenwerking met enkele standhouders een foodbox samen. “Op deze manier steunen we hen niet alleen tijdens deze ongeziene tijden, maar trachten we het ‘Mechelen Culinair gevoel’ een beetje in de huiskamer te brengen”, zegt Seppe Van Den Broeck.

Bestellers kunnen kiezen voor een menu van sterrenchefs Axel Colonna-Cesari (Centpourcent) of Ken Verschueren (Tinèlle). Barbib brengt een menu voor de jongste eters. De box kan je verder aanvullen met pralines van The Cacao Project, een huiscocktail of mocktail uit de shaker van Ken Verschueren, bieren van Het Anker, champagne, rode en witte wijn.

Bestellingen kunnen vanaf dinsdag geplaatst worden op de site van Mechelen Culinair (www.mechelenculinair.be/delivery). De boxen worden op zaterdag en zondag aan huis geleverd.