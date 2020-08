Predikherenkerk decor in VTM-programma ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ Wannes Vansina

03 augustus 2020

09u43 0 Mechelen De vier hobbykokduo’s van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ openen zondag 9 augustus de deuren van hun eigen restaurant. Ayse Korkmaz en Lorenzo Blom nemen hun intrek in de Predikherenkerk in Mechelen. Alle tafeltjes zijn uitsluitend te winnen via vtm.be.

De opnames van Mijn Keuken Mijn Restaurant zijn intussen hervat, nadat ze door de coronamaatregelen in april werden stilgelegd. Binnenkort ontvangen de restaurants hun allereerste klanten. De vier finalisten openen hun pop-ups op een niet-alledaagse locatie

Lorenzo en Ayse doen dat in het bijzondere decor van de kerk naast het voormalig Predikherenklooster, de huidige bibliotheek van Mechelen. Ze zullen er een Turks restaurant uitbaten. Omwille van Covid-19 zullen er maar 18 gasten tegelijkertijd ontvangen worden in het pand en daarnaast worden nog tal van andere voorzorgsmaatregelen genomen.

“Potentieel tonen”

Schepen van Toerisme Björn Siffer is fier dat de tv-makers voor Mechelen kozen. “Het veel bekeken programma is een unieke kans om dit prachtige, historische kader een eerste keer in de markt te zetten en het potentieel van deze unieke plek te tonen. Het is alweer een stap vooruit in de profilering van Mechelen als gastronomische trekpleister.”

Om de productie in deze kerk, die al jaren leeg staat, mogelijk te maken werden er enkele voorbereidende werken uitgevoerd die de veiligheid en de hygiëne moeten waarborgen. “We deden een paar nodige ingrepen zoals herstellingen aan het dak, het stoppen van invlieggaten van duiven en de herstelling van de achterpoort. VTM voorziet de nodige beveiligingsmaatregelen en bouwt onder andere een constructie met eigen dak in de kerk, waaronder de deelnemers plaatsnemen”, zegt schepen van Monumenten Koen Anciaux.

Select

De restaurants openen op 9 augustus voor het eerst hun deuren en zullen nadien op enkele specifieke tijdstippen geopend zijn voor een select aantal gasten, in functie van de geplande opnames. Alle tafeltjes zijn uitsluitend te winnen via vtm.be. De uitzendingen van Mijn Keuken Mijn Restaurant zijn dit najaar bij VTM te zien.

De pop-up brengt de start van de restauratiewerken aan de kerk, vanaf 15 oktober, niet in het gedrang.



