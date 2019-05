Predikheren is klaar voor verhuis van 100.000 boeken Wannes Vansina

22 mei 2019

14u30 0 Mechelen De grote werkzaamheden aan de nieuwe bibliotheek in het voormalige Predikherenklooster zijn achter de rug. Vanaf juli verhuizen 100.000 boeken van de Moensstraat naar hun nieuwe staplaats. De opening vindt op zaterdag 31 augustus plaats met een literaire parade waaraan alle Mechelaars kunnen deelnemen.

Woensdag stelde schepen Björn Siffer het logo voor van Het Predikheren. Het gaat om een grote P naar de contouren van de Predikherenkerk. De letter zal altijd gecombineerd worden met een logo dat voortbouwt op dat van de stad. “Een eigen logo onderstreept de doelstelling en opdracht van Het Predikheren als Mechels én Vlaams cultureel kwaliteitsmerk voor ontmoeting en inspiratie”, klinkt het.

Het Predikheren wordt een van de mooiste bibliotheken van Vlaanderen, zo niet dé mooiste. Dat bleek opnieuw tijdens een rondleiding langs onder meer de kloosterbibliotheek, een van de laatste grote realisaties. De stucwerk plafonds werden prachtig geconserveerd. “De kloosterbibliotheek zal dienst doen als stilteruimte. Bezoekers kunnen er tussen de romans lezen, studeren en werken”, vertelt bibliotheekcoördinator Roel Van den Bril.

Het gebouw is zo goed als klaar. “De verlichting is in orde, de ICT werkt. Het gaat nu vooral nog om afwerking”, zegt Siffer. In september moeten zowel de bibliotheek als de vergaderzalen open zijn, alsook het restaurant Tinèlle van Ken Verschueren. Aanvankelijk was er sprake van dat dit veel eerder al zou opengaan, maar dat lukt niet.

Literaire parade

Op zaterdag 31 augustus organiseert de stad een literaire parade van de oude bibliotheek naar de nieuwe. Mechelaars worden opgeroepen om mee te lopen en een boek te dragen. Onderweg zullen stukjes worden voorgelezen en klimmen woordkunstenaars op ladders op pamfletten en teksten met het publiek te delen. “Hopelijk stappen we met honderden deelnemers de geschiedenisboeken in”, aldus Siffer. Inschrijven kan via www.hetpredikheren.be.

De stad dacht aanvankelijke de Mechelaars ook mee in te schakelen voor de verhuis van zo’n 100.000 boeken, maar dat zal niet gebeuren. “De boeken zijn allemaal gerubriceerd. De verhuis moet serieel gebeuren, anders raken ze allemaal door elkaar en gaat het nooit lukken”, zegt Siffer. De stad zal beroep doen op een verhuisfirma. “De boeken zullen met karren in de vrachtwagen worden gereden, die af en aan zal rijden”, zegt Van den Bril.

Hoeken en kanten

Alles op de juiste plaats krijgen, belooft een hele klus te zullen worden. “In die zin is deze ruimte moeilijker dan in de Moensstraat, met al die hoeken en kanten. Ook zullen bepaalde delen van de collectie hier anders worden gesorteerd. Maar dat nemen we er graag bij.”

De collectie blijft grotendeels dezelfde, de manier van inleveren verandert wel. Dat zal volledig automatisch verlopen. “Slimme machines zorgen ervoor dat er geen handeling van een personeelslid meer nodig is”, aldus de schepen. Zo zit achter de inleverbus een robot die binnenkomende boeken registreert. Aan een onthaal staan slimme inleverkasten waar ontleners hun boek maar gewoon in te zetten hebben, de technologie doet de rest.