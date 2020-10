PostNL neemt tijdelijk pakjesdepot in gebruik om eindejaarsdrukte op te vangen Wannes Vansina

08 oktober 2020

09u59 2 Mechelen De Nederlandse pakjesbezorger PostNL neemt een nieuw depot aan de hoofdzetel in Mechelen in gebruik. Op die manier wil het postbedrijf inspelen op de toenemende vraag vanuit de e-commercesector en zich wapenen voor de komende eindejaarsperiode.

“De groei in de e-commerce die we in de afgelopen maanden kenden, was enorm. Corona heeft de consument de weg getoond naar de webwinkels. Het hoge volume aan te bezorgen pakjes blijft groot en we hebben onze capaciteit opgeschaald met ruim meer dan de helft”, zegt Rudy Van Rillaer, Managing Director PostNL België.

PostNL België verwacht met de komst van Black Friday en Cyber Monday, Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar nog meer pakjes te mogen verdelen, bovenop de stijging die er de afgelopen maanden al is. Tegen november zullen er dagelijks gemiddeld 20.000 pakjes vanuit het nieuwe depot van zo’n 5.000m² vertrekken.

Sorteercentrum

Het gaat dan om 75 ritten, die eerder vertrokken vanuit drie van de zes andere depots van PostNL in ons land. De ingebruikname van het depot in Mechelen komt er in afwachting van de voltooiing van het nieuwe hoogtechnologische sorteercentrum dat het bedrijf in Willebroek bouwt. Alle bezorgers die midden november vanuit Mechelen rijden, verhuizen dan mee naar het depot in Willebroek.

“Dat thuisbezorging belangrijk is voor heel wat mensen is duidelijk gebleken tijdens de voorbije periode. PostNL kwam dit jaar bij 15% nieuwe gezinnen”, geeft Van Rillaer nog mee. “Niet alleen consumenten rekenen op ons. Ook webwinkels willen de pakjes zo vlot mogelijk tot bij de besteller krijgen.”