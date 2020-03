Posse Leest gaat niet door: “Grote financiële impact, maar geen keuze” Wannes Vansina

19 maart 2020

11u20 18 Mechelen De immens populaire jaarmarkt Posse Leest gaat niet door. De organisatie last het evenement af. “Het gezondheidsrisico is te groot.”

De 29ste editie van het na Maanrock grootste evenement van Mechelen zou plaatsvinden op 13 april. “Ook al zijn we in de laatste rechte lijn qua voorbereidingen, het afgelasten van het evenement achten we de enige verantwoorde beslissing”, zegt voorzitter Yves Selleslagh.

De vzw Posse Leest is zich bewust van de financiële impact op deelnemers, verenigingen en middenstand. “Het coronavirus laat ons echter geen keus. Als heus volksfeest brengen we een massa volk van alle leeftijden op de been.”

Zelf hoopt de organisator de financiële impact van de gestrande editie tot een minimum te kunnen beperken om er volgend jaar opnieuw te staan. Sponsors en deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor de jaarmarkt ontvangen nog een bericht van de organisatie. De sponsoring en deelnamevergoedingen worden teruggestort.

“We weten maar al te goed wat Posse Leest voor menig betekent. We hopen echter op het begrip te kunnen rekenen van deelnemers, middenstand, verenigingen en bezoekers in deze woelige tijden”, besluit Selleslagh.