Positieve coronatest op kamp voor kinderen Tim Van Der Zeypen

15 augustus 2020

Twee kinderen op een kamp van IdeeKids in Mechelen zijn besmet geraakt met het coronavirus. Ze testten beiden positief. De kinderen zaten niet samen op kamp. Ze maakten elk deel uit van een andere cluster. In totaal zaten er negentig kinderen op het kamp. Deze kinderen zullen eveneens moeten worden getest. Bij een deel gebeurde dat al wel. De situatie wordt verder opgevolgd in samenspraak met de stad Mechelen.