Portefeuille van zestiger gestolen tijdens wandeling Antoon Verbeeck

01 augustus 2020

14u08 0

Een 60-jarige vrouw is in Mechelen het slachtoffer geworden van een zakkenroller. Tijdens een wandeling in de Hanswijkvaart werd haar portefeuille uit haar handtas gestolen. De dader ging aan de haal met een geldsom, een bankkaart en de identiteitsdocumenten van de dame.