21 mei 2020

In de Willem Rosierstraat heeft een dief een portefeuille gestolen uit een auto. Deze stond geparkeerd op de openbare weg. Volgens de politiezone Mechelen-Willebroek zijn er geen sporen van inbraak. Er is een onderzoek opgestart. Ook gisteren werd er ingebroken in verschillende voertuigen. Toen werden er ook geen inbraaksporen aangetroffen.