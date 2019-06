Portefeuille gestolen TVDZM

13 juni 2019

In het centrum van Mechelen heeft een dief de portefeuille gestolen van een 45-jarige vrouw. Die was op het moment van de diefstal aan het wandelen. De buit bestaat naast een geldsom ook nog uit een bankkaart en enkele identiteitsdocumenten. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.