Pop-upweek ‘BAAS XS’ zet jongeren aan tot ondernemen Wannes Vansina

09 oktober 2019

09u32 0 Mechelen Ondernemersorganisaties Manestarters en BAAS organiseren van 18 tot 22 november een pop-upweek in de voormalige bibliotheek in de Moensstraat in Mechelen om jongeren te inspireren, stimuleren en ondersteunen om hun ondernemingsidee in realiteit om te zetten.

Gedurende de ‘BAAS XS’-week vinden elke avond vanaf 18.30 uur workshops en inspiratiesessies plaats die in het teken zullen staan van het opstarten van een eigen onderneming. De week is opgevat als een virtueel traject waarbij een jonge ondernemer op maandagavond kan starten zonder een concreet idee en bij wijze van spreken op donderdagavond naar huis gaat met een bijna afgewerkte onderneming. Zo wordt er samen gewerkt aan businessplannen, een financieel plan en marketing op maat van de doelgroep. Ook vinden speeddates plaats met experts. Meer info op www.manestarters.be of www.baasbaas.be.