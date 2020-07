Politiezones werken samen rond professioneel profileren Tim Van Der Zeypen

10u20 0 Mechelen Vier verschillende politiezone, waaronder Mechelen-Willebroek, hebben in de Kazerne Dossin in Mechelen het charter ‘Professioneel Profileren’ ondertekend.

Naast de politie van Mechelen-Willebroek ondertekenden ook de collega’s uit Brussel-Noord, Gent en Antwerpen het charter. Het idee voor het charter en de samenwerking komt overwaaien uit Nederland. “In elk van deze politiezones staat professioneel profileren hoog op het prioriteitenlijstje. Dit niet alleen vandaag, maar reeds talloze jaren wordt in de respectievelijke werkingen bijzonder aandacht besteed om tot betere en transparantere resultaten van de politiecontrole te komen”, luidt het.

Met dit handelingskader voorzien de politiekorpsen een instrument dat wordt vertaald naar concrete tools om de vele politiemedewerkers op het terrein in hun dagelijkse werking te ondersteunen. “Door de algemeen geldende richtlijnen rond controles te verduidelijken, ondersteunen we de politiemedewerker bij de selectie om een kwaliteitsvolle controle te kunnen uitvoeren”, klinkt het nog. “Binnen dit gemeenschappelijk ontwikkelde kader, is er nog steeds de mogelijkheid voor elke politiezone om haar eigenheid toe te voegen.”