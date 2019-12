Politiezone trekt stekker uit fietszenders Wannes Vansina

03 december 2019

16u34 0 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek trekt de stekker uit het fietszenderproject. De resultaten blijven onder de verwachtingen. De zenders blijven nog een jaar actief.

Sinds 1 januari 2017 werden in Mechelen en Willebroek 3.013 zendertjes geplaatst in het frame van fietsen. De eerste 2.500 gebruikers betaalden 10 euro, latere 25 euro per stuk. De toestelletjes moesten met behulp van ANPR-camera’s fietsdiefstallen tegengaan, maar zorgden niet voor een meetbaar resultaat.

Sinds begin dit jaar werden vijf fietsen met een zender gestolen. Van drie fietsen werden signalen opgevangen voor of na de diefstal. Eén fiets kon worden terugbezorgd. Een zwakke schakel in het systeem bleek volgens de politiezone ook dat aangrenzende steden en gemeenten het systeem niet hebben overgenomen. Mogelijk zorgden de zenders wel voor een ontradend effect, maar dat is moeilijk meetbaar.

Onder verwachtingen

“Wij hebben een reputatie als innovator in veiligheidstoepassingen, maar dit project bleef beneden de verwachtingen. Dat is geen schande. We zullen zeker blijven zoeken naar methodieken die ons kunnen helpen om het aantal fietsdiefstallen verder terug te schroeven”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen.

Mechelen en Willebroek laten het project nu uitdoven. De leverancier wil de databank en de ondersteunende infrastructuur wel nog een jaar lang gratis ter beschikking stellen, zodat inwoners die vorig jaar nog een fietszender lieten plaatsen, gebruik kunnen maken van het systeem totdat de batterij opgebruikt is. Het zendertje heeft immers een levensduur van twee jaar.