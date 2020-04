Politiezone rust voertuigen uit met boodschappen van solidariteit Tim Van Der Zeypen

16u40 4 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek heeft zijn voertuigen uitgerust met speciale boodschappen van steun en solidariteit. Zo werden op de deuren van de politiewagens stickers aangebracht met onder meer de leuze: ‘Samen ♥ Sterk’ .

“Omdat we de verspreiding van het coronavirus enkel samen kunnen tegengaan", klinkt het bij de politiezone. “Bovendien willen we de inwoners van zowel Mechelen als Willebroek op deze manier blijven sensibiliseren om de maatregelen te volgen en willen we hen tegelijkertijd een hart onder de riem steken.”

Eind vorige week plaatste de stad Mechelen ook al grote affiches in het straatbeeld om de Mechelaars enerzijds te bedanken voor hun inzet de afgelopen weken, maar anderzijds om hen ook op te roepen te blijven volhouden.