Politiediensten steunen zorgsector (en iedereen die het land draaiende houdt) Tim Van Der Zeypen

20 maart 2020

14u00 19 Mechelen Om klokslag 12 uur stond heel Vlaanderen even stil bij de coronacrisis en dus ook de verschillende politiezone’s in onze regio.

In zowel Mechelen als Lier kwamen agenten en medewerkers naar buiten om te applaudisseren en om zo net zoals alle andere Vlamingen hun solidariteit te tonen. “Aan iedereen in de zorgsector én diegene die ons land draaiende houden”, luidt het in Mechelen en Lier. Eerder werd er ook opgeroepen om als teken van solidariteit een wit laken uit te hangen. Dat gebeurde dan weer op het politiekantoor van Heist-op-den-Berg. “Hiermee willen alle medewerkers van de zorgsector een hart onder de riem steken”, klink het daar.

De lokale politie van Mechelen-Willebroek:

De lokale politie van Lier:

De politiezone Heist: