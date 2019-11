Politie zoekt man die meisjes wil knuffelen “voor weddenschap” Wannes Vansina

07 november 2019

De politie van Mechelen is op zoek naar een man die jonge meisjes om een knuffel van dertig seconden vraagt, zogezegd in het kader van een weddenschap. Dat nadat een moeder van twee dochters daar op sociale media gewag van had gemaakt om (ouders van) andere meisjes te waarschuwen. De man werd gezien in Mechelen-Noord. “We nemen dit ernstig en vragen slachtoffers om zich te melden zodat we een goede persoonsbeschrijving krijgen. Daarnaast willen we dat mensen die getuige zijn onmiddellijk de meldkamer verwittigen zodat we onze ploegen kunnen aansturen”, zegt woordvoerder Dirk Van De Sande. Een knuffel vragen is op zich niet strafbaar. “Maar vaak zit er meer achter, bijvoorbeeld een diefstal.” Verschillende personen melden dat er exact een jaar geleden ook iemand was die net hetzelfde voorstelde.