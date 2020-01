Politie zet twee kraanwagens aan de kant en int voor meer dan 4.000 euro aan boetes TVDZM

14u45 0 Mechelen Bij een controleactie van de verkeerspolitie van Mechelen-Willebroek hebben de agenten twee kraanwagens aan de kant gezet. Dat gebeurde op de Mechelbaan in Heffen.

“De kraanwagens waren niet voorzien van begeleidingsvoertuigen, er waren geen veiligheidstoebehoren aan de voertuigen, hadden geen voorafgaande verkenning van de reisweg gedaan en reden niet op de voorziene weg”, legt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande uit. “De voertuigen mogen pas verder rijden nadat de nodige veiligheidstoebehoren en de verplichte begeleidingsvoertuigen arriveerden.”

Tijdens de controleactie werden er in totaal negen transporten gecontroleerd. Naast de bestuurders van de twee kraanwagens, beginnen nog twee anderen transporten nog diverse overtredingen en inde de politie in totaal 4.071 euro aan boetes. “Zo kreeg een chauffeur van een containervoertuig met een lading steenpuin kreeg nog een boete van 1.000 euro”, besluit Van de Sande. “Hij mocht zijn weg pas verder zetten nadat hij zijn lading had afgedekt.”