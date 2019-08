Politie zet te zware kraanwagen aan de kant: “Firma al voor derde keer geverbaliseerd” TVDZM

23 augustus 2019

08u45

Op de N16 in Mechelen heeft de politie afgelopen donderdag een kraanwagen aan de kant gezet. Het voertuig was 1,3 ton te zwaar. “Bovendien was de kraanwagen niet voorzien van begeleidingsvoertuigen en reed het transport niet via de voorgeschreven weg”, luidt het bij politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De kraanwagen mocht niet verder rijden en moest worden overgeladen.” De chauffeur van de kraanwagen kreeg een geldboete van 3.100 euro. Opmerkelijk is dat de firma van de kraanwagen al voor de derde keer tegen de lamp liep en werd geverbaliseerd voor inbreuken op het zwaar vervoer.