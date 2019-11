Politie wil ganse winter controleren op fietsverlichting. “Voor zonder rijden, bestaat geen excuus” Wannes Vansina

05 november 2019

20u14 8 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek zal deze winter streng toezien op het gebruik van fietsverlichting. Agenten zullen regelmatig controles uitvoeren. Overtreders krijgen naast een boete van 58 euro twee fietslichtjes.

Aanleiding van de campagne is een controle twee weken geleden in de Keizerstraat. In het totaal werden er op een uur tijd 43 fietsers gecontroleerd. Zo’n tien fietsers waren niet in orde met hun fietsverlichting. Omwille van het grote aantal overtreders wil de politie nu een ganse winter controleren, zowel in Mechelen als in Willebroek.

Overtreders krijgen meteen een boete. “Maar om de actie ook een positieve insteek te geven, zullen de fietsers ook een gratis fietsverlichting ontvangen. Op die manier kunnen ze zich onmiddellijk in regel stellen én zijn ze zichtbaar voor de andere weggebruikers”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen. De zone kocht 2.000 lichtjes aan.

Fietszone

Hij wijst ook op de invoering van de fietszone. “We geven voorrang aan de fietsers, maar willen tegelijk hameren op de noodzaak van veilig fietsen, ook in het belang van de andere weggebruikers”, aldus nog Vandersmissen.

Waarnemend burgemeester van Willebroek Maaike Bradt treedt hem bij. “Fietsers zijn sowieso al kwetsbaar in het verkeer, in de donkere maanden al zeker. Het is belangrijk dat ze goed zichtbaar zijn. Zie dat je fiets verlicht is, ook voor korte afstanden.”

Veel overtreders hadden maandagavond bij een controle op de Veemarkt een excuus klaar. “Het ene al beter dan het andere, maar voor veiligheid bestaat geen excuus. Zie dat je zichtbaar bent in het verkeer”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De aanbevelingen van de politie:

- Gebruik lichten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en ook wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van zo’n 200 meter. Het rode achterlicht moet ’s nachts, bij helder weer, minstens 100 meter ver zichtbaar zijn.

- Vooraan moet de fietser een wit of geel licht hebben en achteraan een rood licht. Deze lichten mogen knipperen, maar mogen de tegenligger niet verblinden.

- De verlichting mag op de fiets vastzitten, maar ze mag ook op de kleding of (rug)zak van de fietser worden vastgemaakt. Dat geldt voor alle fietsen; ook voor kinderfietsen, vouwfietsen, koersfietsen en mountainbikes.

Naast een degelijk fietslicht voor- en achteraan wat verplicht is, is het dragen van een fluorescerend hesje en dito fietshelm sterk aan te raden .