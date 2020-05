Politie waarschuwt voor persoon die maat komt opnemen voor gratis mondmasker Wannes Vansina

05 mei 2020

12u07

De lokale politie Mechelen-Willebroek verspreidde dinsdag via haar sociale mediakanalen een waarschuwing voor een persoon die deur aan deur gaat, zogezegd om de maat te komen opnemen voor een gratis mondmasker. Daarbij nodigt hij zichzelf binnen uit. Het korps roept op daar niet op in te gaan. “Stad Mechelen of gemeente Willebroek hanteren deze werkwijze niet!”, luidt de waarschuwing. De politie vraagt om bij verdachte gedragingen contact op te nemen met de meldkamer via tel. 015/464.464. Eerder waarschuwde een man uit Battel al voor de praktijk nadat hij zelf een verdacht iemand de deur wees.



