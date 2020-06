Politie waarschuwt inwoners: “Zoek geen verfrissingen op in waterlopen en waterplassen”

Inwoners van Mechelen en Willebroek durven bij goed en warm weer heel vaak verfrissing gaan opzoeken in de Leuvense Vaart, de Binnendijle of het zeekanaal Brussel-Schelde. “Maar dit is bijzonder gevaarlijk”, klinkt het bij Dirk Van de Sande van de politiezone. “Niet enkel in bevaarbare wateren waar boten of andere vaartuigen voor gevaarlijke onderstromen zorgen, maar ook in waterlopen kunnen de de temperatuursverschillen zwemmers in nood brengen.”

De politiezone roep daarom zijn inwoners op om dit dus niet te gaan doen. Zij vragen om enkel gebruik te maken van plaatsen waar zwemmen wel is toegestaan. “Binnenkort de zwembaden, maar op dit moment provinciaal recreatiedomein De Nekker”, klinkt het nog. Extra zwempatrouilles gaat de politiezone voorlopig nog niet inzetten maar de politie neemt het wel mee op zijn actieve werking. “Indien we zwemmers tegenkomen, zullen onze collega’s sensibiliseren en vragen om uit het water te komen”, besluit Van de Sande.

Enkel hardleerse zwemmers of diegenen die niet willen luisteren naar de politie-inspecteurs riskeren indien nodig een proces-verbaal of een GAS-boete. Die laatste kan oplopen tot 350 euro.