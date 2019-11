Politie vindt gestolen portefeuille van tienermeisje terug… nog voordat zij beseft dat deze is gestolen TVDZM

19 november 2019

09u10 3 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een gestolen portefeuille teruggevonden nog voordat het slachtoffer, een zeventienjarige meisje uit Mechelen, zelf wist dat hij was bestolen. Drie mogelijke verdachten werden intussen opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter.

De feiten dateren van afgelopen weekend. Zaterdagochtend omstreeks 11.00 uur ontving de politie een hit via hun ANPR-cameranetwerk op de Koning Boudewijnlaan in Willebroek. “Op de parking van een supermarkt in de Elektriciteitstraat in Mechelen, konden we uiteindelijk overgaan tot een controle van het voertuig”, luidt het bij de politiezone. “In de wagen bevonden zich drie personen. Het ging om een 33-jarige vrouw en twee mannen van 27 en 36 jaar oud. Allen hebben de Roemeens nationaliteit maar wonen in het Brusselse.”

Kassa

Het was tijdens het fouilleren van een van de drie verdachten dat de agenten een portefeuille aantroffen. Die portefeuille behoorde tot een zeventienjarig meisje uit Mechelen. “Er werd navraag gedaan in de supermarkt en daar troffen onze collega’s het meisje aan”, gaat de politie verder. “Het meisje stond op dat moment nog niets vermoedend aan de kassa met haar koopwaar.”

Teruggegeven

Het was pas op het moment dat de agenten haar op de hoogte hadden gebrachten dat ze haar portefeuille hadden gevonden, dat bleek dat haar portefeuille effectief was gestolen. De portefeuille werd teruggegeven aan de zeventienjarige en de drie verdachten werden gearresteerd. Ze werden ter beschikking gesteld van het parket en overgebracht naar het gerechtsgebouw in Mechelen. Daar werden ze verhoord een aangehouden door de onderzoeksrechter.