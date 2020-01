Politie vindt drugs bij autobestuurders TVDZM

14 januari 2020

10u10 0

De lokale politiezone Mechelen-Willebroek heeft tijdens enkele controles drugs aangetroffen bij verschillende autobestuurders. “Zo werd er bij een persoon 4,5 gram hasj én 1,2 gram cannabis aangetroffen”, luidt het bij de politiezone. “Bij een andere persoon werd er nog 0,8 gram cocaïne gevonden.” De drugs werd telkens in beslag genomen. Tegen de chauffeurs werd er een proces-verbaal opgesteld. Tijdens diezelfde controles werd er ook nog een persoon aangetroffen die zijn voorwaarden had geschonden. “Zo had hij een huisarrest opgelegd gekregen en mocht hij tussen 22.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends niet buiten. Dit lapte hij echter aan zijn laars”, besluit de politie.