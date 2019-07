Politie vindt drugs bij alcoholcontrole, bestuurder opgepakt: “Man stond geseind omdat hij voorwaarden niet naleefde” Tim Van der Zeypen

29 juli 2019

08u30 1 Mechelen Bij een alcohol- en drugscontrole heeft de politie van Mechelen-Willebroek een man opgepakt. De man stond nationaal geseind. “Niet enkel had hij 8,1 gram cocaïne op zak, hij leefde ook enkele voorwaarden verbonden aan elektronisch toezicht niet na”, luidt het bij de politie.

De man werd met zijn voertuig afgelopen weekend aan de kant gezet. Toen hij positief testte op het gebruik van cocaïne, bleek dat hij geen rijbewijs heeft. Het voertuig werd aan de kant gezet met een wielklem en in beslag genomen voor twaalf uur. Later verklaarde de bestuurder ook nog dat hij zijn identiteitskaart niet op zak had.

“Hij gaf mondeling een naam op maar nadat we zijn koffer hadden doorzocht, troffen we zijn identiteitskaart alsnog aan”, aldus de politie. “De opgegeven naam kwam niet overeen. Hij gaf dus een valse identiteit op. Dat leverde hem een bijkomende proces-verbaal op.”

Enkelband

Van zodra de politie zijn echte identiteit had, bleek ook waarom hij een andere naam opgaf. De man bleek nationaal geseind te staan. Hij werd opgespoord in het kader van enkele gerechtelijke dossiers. Zo had de man onder meer verschillende keren zijn voorwaarden niet nageleefd, die verboden zijn aan een enkelband.

“De man werd gearresteerd en opgesloten in de gevangenis van Mechelen”, klink het nog. “Later werd er in zijn voertuig ook nog een zakje met 8,1 gram cocaïne aangetroffen. Ook hiervoor kreeg de man nog een extra proces-verbaal.”

Zeven rijbewijzen

Bij de alcoholcontroles afgelopen weekend werden in totaal zeven rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen. Vier van hen waren onder invloed van drugs. “Een van hen gaf onmiddellijk toe dat hij in de loop van de avond drie lijntjes cocaïne had gesnoven en drie joints had gerookt”, vertelt de politie.

De drie andere autobestuurders hadden tussen de 1,6 en 2,5 promille alcohol in hun bloed. Tot slot moesten vijftien andere bestuurders hun rijbewijs inleveren voor zes uur, elf anderen deden dat voor drie uur. De alcoholcontroles van afgelopen weekend waarbij in totaal 953 ademtests werden uitgevoerd, kaderden binnen de BOB-zomercampagne.