Politie verbaliseert drie fietsers zonder fietsverlichting Tim Van Der Zeypen

17 maart 2020

09u20 0

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft drie fietsers geverbaliseerd. Ze reden alledrie zonder verlichting. De drie fietsers kregen elk een boete van 58 euro. “Maar ook een set fietsverlichting cadeau”, vult de politie van Mechelen-Willebroek aan. “Op die manier kunnen ze hun weg alsnog vellig verder zetten. Zonder zichzelf of andere weggebruikers in gevaar te brengen.” De politie van Mechelen-Willebroek kondigde begin november aan dat het een hele winter zou controleren op de verlichtingen bij fietsers. “Iedereen wie niet in orde is met zijn fietsverlichting, krijgt naast een boete ook nog een setje fietsverlichting cadeau”, klonk het toe.