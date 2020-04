Politie verbaliseert 96 personen

tijdens paasweekend Tim Van Der Zeypen

14 april 2020

20u10 0 Mechelen Afgelopen paasweekend heeft de politie van Mechelen-Willebroek 96 personen geverbaliseerd. “Het gaat om mensen die ofwel samenschoolden ofwel niet-essentiële verplaatsingen maakten", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Net zoals de afgelopen weekenden vielen de manschappen van de politiezone ook het recentste weekend in het straatbeeld op te merken. Zij controleerden zowel in Mechelen als in Willebroek of de inwoners zich aan de opgelegde coronamaatregelen hielden. 96 personen deden dat niet. Zij kregen een proces-verbaal.

“Maar er werden ook 32 verwittigingen opgemaakt”, klinkt het nog bij de politiewoordvoerder. “Cafés moesten niet worden gesloten. Er moesten ook geen feestjes worden stilgelegd.” De politie stelt wel vast dat ondanks enkelingen, de rest van de Mechelaars en Willebroekenaars de regels gedisciplineerd opvolgen.