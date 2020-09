Politie verbaliseert 170 mensen zonder veiligheidsgordel Tim Van Der Zeypen

15 september 2020

13u15 0 Mechelen De politie heeft 170 mensen geverbaliseerd. Het ging om bestuurders en passagiers die geen veiligheidsgordel droegen. “Alle verbalisanten kregen een boete van 116 euro”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De politie controleerde hen in het kader van de provinciaal gecoördineerde themaweek ‘Beveiligingsmiddelen’. Verder verbaliseerde de politie ook nog negen motorrijders. “Zij droegen ofwel geen handschoenen ofwel geen jas met lange mouwen, geen laarzen, lange broek of overall”, gaat Van de Sande verder. “Zij kregen een boete van 58 euro.” Tijdens de controleacties moest de politie ook nog één voertuig onderscheppen. Het ging om een bestuurder die zijn kindje los op de achterbank van zijn wagen vervoerde. Ook hij kreeg een boete. Tijdens de provinciale themaweek werden in totaal 380 processen-verbaal uitgeschreven voor het niet correct dragen van de gordel.