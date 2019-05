Politie vat twee handtasdieven ruim een uur na de feiten TVDZM

23 mei 2019

13u38 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft twee jongeren uit Algerije opgepakt voor een handtasdiefstal. Een van hen is amper vijftien jaar oud. Hij moest voor de jeugdrechter verschijnen. Opmerkelijk is dat het duo slechts een uur na de diefstal al werd gearresteerd.

Het slachtoffer, een 69-jarige vrouw, was dinsdagnamiddag omstreeks 14.30 uur aan het wandelen toen plots twee jongeren naast haar kwamen wandelen. “Zij namen haar handtas af en sloegen op de vlucht”, klinkt het bij politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Het slachtoffer nam contact op met onze diensten. Na het bekijken van de camerabeelden konden we vluchtrichting in kaart brengen en volgde er een intense zoekactie.”

Een kwartier na de start van de zoekactie kon een patrouilleploeg al meteen een eerste verdachte arresteren op de Zandpoortvest. Een half uurtje later volgde de tweede verdachte. Hij werd gearresteerd op het Koning Albertplein. “Het gaat om twee Algerijnen van 15 en 24 jaar oud die illegaal in ons land verblijven. Ze zijn gekend voor eerder gepleegde feiten”, aldus Van de Sande nog. “De twee werden ter beschikking gesteld van het parket.”

De 24-jarige moest intussen al voor de onderzoeksrechter verschijnen, de vijftienjarige moest bij de jeugdrechter komen. De handtas van de vrouw kon worden gerecupereerd en werd terug aan het slachtoffer gegeven.