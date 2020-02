Politie vat negentienjarige inbreker TVDZM

10 februari 2020

08u15 2 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft in de Boterbloemstraat in Mechelen-Zuid een negentienjarige man opgepakt. De tiener wordt verdacht van een woninginbraak.

De feiten dateren van afgelopen vrijdag. Toen kreeg de politie een melding van een woninginbraak waarbij de verdachten mogelijks nog aanwezig waren in de woning. “Niet veel later arriveerde onze interventieploegen. Een patrouille ging de woning naar binnen. Ze deden dat via een stuk geslagen raam”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Eens binnen werd op de bovenverdieping een man aangetroffen.”

De man, een negentienjarige, werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Hij werd later ook ter beschikking gesteld van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. De goederen waarvan hij in het bezit was, een laptop en een partij juwelen, werden teruggegeven aan de slachtoffers.