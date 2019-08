Politie vat metaaldieven op bouwwerf van Fly-Over TVDZM

13 augustus 2019

09u30 0 Mechelen De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft twee mannen opgepakt. Het duo wordt verdacht van een metaaldiefstal op de bouwwerf aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Gewestweg R6. Daar wordt er momenteel gewerkt aan de Fly-Over.

De diefstal werd zondagavond omstreeks 17.30 uur opgemerkt. De politie kreeg toen een melding van het verdachte gedrag van enkele individuen op de bouwwerf. Een interventieploeg van de politiezone ging ter plaatse en trof in de buurt een bestelwagen met Roemeense nummerplaten aan. “Op dat moment bevond er zich een persoon in die wagen, een tweede verdachte ging er te voet van door maar kon korte tijd later opgepakt worden op de R6”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Het tweetal is op het moment van hun arrestatie in het bezit van een hoeveelheid metaal.”

Het duo, twee Roemenen van 33 en 50 jaar oud, werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Ze werden ook ter beschikking gesteld van het parket. In de loop van maandag werden ze voor de onderzoeksrechter in Mechelen gebracht. “Ze werden beiden in verdenking gesteld maar mochten opnieuw beschikken onder voorwaarden”, besluit Van de Sande. “De bestelwagen werd in beslag genomen.”