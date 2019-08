Politie vat geseinde man TVDZM

28 augustus 2019

12u50 0

De lokale politie van Mechelen-Willebroek heeft een geseinde man opgepakt. Hij werd in de nacht van dinsdag op woensdag opgemerkt in de Keizerstraat. Toen er door de politiepatrouille aan de man werd gevraagd om mee naar het politiekantoor te gaan, begon hij zich te verzetten. Na lang overtuigen, sloeg de politie er dan toch in om de Mechelaar mee te nemen. Hij bleek dronken te zijn.