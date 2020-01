Politie vat fietsendief in Mechelse binnenstad Antoon Verbeeck

18 januari 2020

De politie van zone Mechelen-Willebroek heeft een fietsendief onderschept in het centrum van Mechelen. Donderdagmiddag 16 januari 2020 omstreeks 13.20 uur wist de man de aandacht van de patrouilleploeg te trekken. “De man doolde rond in de winkelstraat en had veel interesse in de daar gestalde fietsen. Hij begaf zich kortstondig in een handelszaak en nam bij het buiten komen van de winkel een fiets uit de fietsenstalling en ging ermee vandoor. Korte tijd later werd de man in de Blauwhondstraat door onze collega’s geïntercepteerd. De man, een 36-jarige Gentenaar, gaf toe de fiets gestolen te hebben. Hij werd voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket. Na verhoor mocht hij beschikken, maar hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.”