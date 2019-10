Politie vat fietsdief bij de kraag met hulp van cameranetwerk Els Dalemans

12 oktober 2019

12u22 1 Mechelen De lokale politie Mechelen-Willebroek kon een fietsdief bij de kraag vatten met behulp van het cameranetwerk. De man had enkele uren eerder in de binnenstad 2 fietsen gestolen.

“We kregen de melding van een fietsdiefstal op de Grote Markt, de tweewieler zou volgens het slachtoffer net voor de middag verdwenen zijn. We gingen met ons cameranetwerk op zoek naar het feit, en konden het in beeld brengen. Zo’n drie uur later trok een fietser in de Bruul de aandacht van onze fietspatrouille. De man, die reed op een damesfiets, voldeed aan de beschrijving van de persoon op de camerabeelden van de fietsdiefstal op de Grote Markt”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Onsamenhangend verhaal

“Onze collega’s intercepteerden de fietser, en stelden hem enkele vragen. De 40-jarige man gedroeg zich opvallend nerveus en kon enkel een heel onsamenhangend verhaal vertellen over de fiets waarmee hij zich verplaatste. Hij werd daarop voor verder onderzoek overgebracht naar het commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket.”

Tweede fiets

“Maar de fiets waarmee onze agenten de man aantroffen, was niét verdwenen op de Grote Markt. Deze tweewieler werd in de loop van de voormiddag gestolen op de Veemarkt. We contacteerden de eigenares, die op dat moment zelfs nog niet op de hoogte was van het feit dat haar fiets gestolen was. Toen we op onderzoek uitgingen op het thuisadres van de fietsdief, troffen we daar wél de fiets aan die ’s middags op de Grote Markt gestolen werd. Beide fietsen werden in beslag genomen zodat we ze konden teruggeven aan de slachtoffers.”