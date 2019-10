Politie vat chauffeurs zonder verzekering en inschrijvingsbewijs Antoon Verbeeck

19 oktober 2019

14u06 0 Mechelen Politie Mechelen-Willebroek voerde op vrijdag, zowel overdag als ‘s avonds, diverse controles uit in Mechelen en Willebroek. Hierbij werden zowel herkenbare als anonieme politievoertuigen ingezet.

“Tijdens deze actie werden in totaal 186 voertuigen en 287 personen onderworpen aan een grondige controle. 83 personen waren gekend bij de politie voor eerder gepleegde feiten”, deelt de zone mee. “Eén persoon was in het bezit van een gebruikershoeveelheid drugs, die in beslag werd genomen en één bestuurder zijn voertuig was niet geldig ingeschreven bij Dienst Inschrijving Voertuigen. Twee processen-verbaal werden opgesteld voor het rijden met een voertuig waarbij de technische schouwing vervallen was. Een proces-verbaal werd opgesteld voor het besturen van een voertuig zonder verzekering, een andere persoon stond geseind in een gerechtelijk dossier. Er werd ook een chauffeur zonder geldig rijbewijs onderschept. Hij bestuurde een voertuig dat niet was ingeschreven, niet was verzekerd, noch een technisch schouwingsbewijs had. De personenwagen werd in beslag genomen. Lokale politie Mechelen-Willebroek zal in de toekomst nog zulke controleacties uitvoeren en dit zowel overdag als ’s nachts.”