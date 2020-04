Politie valt woning binnen en treft actieve cannabisplantage aan: Twee verdachten in de cel Tim Van Der Zeypen

07 april 2020

17u20 1 Mechelen Twee twintigers zitten momenteel in de gevangenis voor het telen van cannabis. Het duo werd afgelopen donderdag op heterdaad betrapt in een woning in Mechelen-Noord. Daar werd naast heel wat drugs ook een actieve plantage aangetroffen.

Eind vorige week viel de politie van Mechelen-Willebroek de woning in de Kraaistraat binnen. “Dit nadat er een hevige cannabisgeur werd opgemerkt vanuit de woning”, zegt Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Binnen werden er meteen twee personen opgemerkt. Het gaat naast een twintigjarige Nederlander ook nog om een Marokkaan (27). Die laatste zou illegaal in ons land verblijven.

Beide mannen werden opgepakt en meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Zij werden na hun voorleiding aangehouden door de onderzoeksrechter en in verdenking gesteld voor het telen van cannabis. “In de woning werd er naast een actieve cannabiskwekerij ook nog heel wat drugs aangetroffen”, luidt het nog bij de parketwoordvoerder. De cannabisplantage stond naar verluidt verspreid in verschillende kamers.

In totaal werd er ruim 24 kilogram cannabis gevonden alsook ook 67 cannabisplanten en 537 potten met aarde aangetroffen. De drugs werd in beslag genomen en de cannabisplantage werd inmiddels ontmanteld. Het duo verscheen vandaag ook voor de raadkamer in Mechelen. Ze werden bijgestaan door hun advocaten waaronder meester Nathalie Goedertier. Zij vroeg de vrijlating van haar cliënt, de jonge Nederlander, na de betaling van een borgsom. De raadkamer ging daar niet op in.

De aanhouding werd voor beiden met een maand verlengd.