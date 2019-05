Politie trekt negen rijbewijzen in bij alcoholcontroles TVDZM

29 mei 2019

De politie van Mechelen-Willebroek heeft bij verschillende alcoholcontroles maar liefst negen rijbewijzen in beslag genomen voor vijftien dagen. “Drie waren er onder invloed van drugs, de zes overigen hadden tussen de 1,7 en 2,7 promille alcohol in hun bloed”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Een van de chauffeurs die betrapt werd met drugs in zijn bloed, gaf aan de verbalisanten toe dagelijks tot zo’n twee joints te roken. Hij en de acht anderen zullen binnenkort voor de politierechter moeten verschijnen. Verder trok de politie ook nog negen rijbewijzen in voor zes uur, twee chauffeurs moesten hun rijbewijs inleveren voor drie uur.