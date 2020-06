Politie treft vijftien gasflessen aan in auto Tim Van Der Zeypen

08 juni 2020

09u30 0 Mechelen De politiezone van Mechelen-Willebroek heeft op het Rode Kruisplein vijftien gasflessen aangetroffen in de koffer van een auto. Zowel de 19-jarige bestuurder als de 18-jarige passagier werden meegenomen naar het politiekantoor voor verder onderzoek.

Het was een patrouilleploeg van de politie die het voertuig opmerkte op de parking van het Rode Kruisplein. “De wagen stond daar met een draaiende motor”, luidt het bij politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Wanneer de inzittenden opnieuw in de wagen stapten en wilden wegrijden, werd het voertuig aan de kant gezet.”

Bij het controleren van de wagen werden er in de kofferruimte vijftien gasflessen aangetroffen. Naar verluidt zou de autobestuurder hebben verklaard dat hij deze gasflessen kwam ophalen in Mechelen om deze vervolgens te gaan verkopen in Antwerpen. “De gasflessen werden in beslag genomen”, besluit Van de Sande. “Het onderzoek wordt nu verder gezet.