Politie start onderzoek op: “BMW volledig uitgebrand, bestelwagen loopt schade op.” TVDZM

30 augustus 2019

15u25 0 Mechelen In de Ridder Desseinlaan is vannacht een BMW volledig uitgebrand. Een bestelwagen die achter het voertuig stond geparkeerd liep eveneens schade op. De lokale politie van Mechelen-Willebroek is intussen een onderzoek opgestart.

De brand brak vannacht uit omstreeks 2.00 uur. Volgens enkele buurtbewoners woedde het vuur hevig en ging het om een zware uitslaande brand die gepaard ging met enkele knallen. Hulpdiensten werden erbij gehaald en kregen het vuur snel onder controle. Alleen lukte het hen niet om de BMW te redden. Het geparkeerde voertuig brandde volledig uit. Een bestelwagen, van het merk Citroën, dat achter voertuig stond geparkeerd, liep eveneens schade op. Over de oorzaak van de brand is momenteel nog niets bekend. De politie startte intussen wel een onderzoek op. “Beide voertuigen werden na de bluswerken getakeld met het oog op verder sporenonderzoek door het labo en een deskundige”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Die zullen moeten uitwijzen of de brand ontstaan is door een technisch defect of dat er kwaad opzet bij betrokken is.”