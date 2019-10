Politie sluit horecazaak na controle: “Zeven zaken en 134 personen gecontroleerd.” TVZM

28 oktober 2019

13u00 0 Mechelen Zowel in Mechelen als Willebroek heeft de politie dit weekend een controle-actie gehouden in totaal zeven horecazaken. Een zaak werd gesloten en tien personen kregen een proces-verbaal mee naar huis.

De controle-actie kaderde volgens de politie in het algemene beleid en wil hiermee overlastgevoelige plaatsen aanpakken. “De afgelopen maanden kregen we meldingen van onder meer gebruik en verkoop van verdovende middelen, vechtpartijen en dronkenschap”, luidt het bij de politie. Zeven horecazaken kregen dus bezoek van de politie. De lokale politie-inspecteurs kregen daarbij ondersteuning van de Federale Politie en drugshonden.

Geseind

Van de 134 gecontroleerde personen waren 71 gekend. “Zo stond een persoon geseind in een gerechtelijk dossier. Hij werd overgebracht naar het politiekantoor”, gaat de politie verder. “Verder probeerde een chauffeur zich te onttrekken aan de controle. Onze collega’s slaagden er echter wel in om de man tegen te houden. Ook hij werd overgebracht naar het politiekantoor.”

Hasj

Verder trof de politie ook bij drie aanwezigen hasj aan. De drie kregen een proces-verbaal en de drugs werd in beslag genomen. Twee anderen kregen dan weer een proces-verbaal omdat ze drugs verhandelden. “Verder werd er nog een horecazaak gesloten en kreeg een uitbater nog een pv omdat hij zijn zaak ter beschikking had gesteld om drugs te gebruiken.” Tot slot werden er ook nog een proces-verbaal opgesteld voor verboden wapenbezit. Een persoon was in het bezit van een mes.