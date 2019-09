Politie sluit cannabisschop in Bruul voor tweede keer Wannes Vansina

12 september 2019

17u07 3 Mechelen De Mechelse politie heeft Weedness, de winkel in de Bruul die producten op basis van cannabis verkoopt, opnieuw gesloten. Dat na een actie in samenwerking met de Douane en het Voedselagentschap. De winkel was nog maar een maand open nadat Weedness eind vorig jaar al eens werd gesloten op bevel van de burgemeester.

De geïntegreerde actie van de politiezone Mechelen-Willebroek, de Douane en het Voedselagentschap vond vorige vrijdag plaats. “Daarbij werden een aantal inbreuken vastgesteld die nu verder moeten worden onderzocht”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “In afwachting heeft de politie besloten om de zaak in functie van het onderzoek bestuurlijk te sluiten.” Bij de inval werd een aantal producten in beslag genomen. Er wordt onder meer nagegaan of de inhoud wel overeenkomt met de beschrijving.

Het is niet de eerste keer dat Weedness wordt gesloten. De winkel opende eind vorig jaar de deuren, maar was al even snel weer dicht. Dat gebeurde toen op bevel van de burgemeester. Niet veel later keurde de gemeenteraad een aanpassing van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening goed die bepaalde dat dergelijke winkels niet gevestigd mogen zijn binnen een straal van 500 meter van scholen of plaatsen die vooral door jongeren worden bezocht. “Misbruik of foutief gebruik van de producten wordt daardoor reëel”, luidde de argumentatie.

Een maand geleden kon de uitbater de winkel echter toch weer openen nadat hij bij de Raad van State de sluiting met succes aanvocht. Hij kondigde toen meteen ook aan een schadevergoeding van de stad te zullen eisen van meer dan 100.000 euro. Volgens het weten van burgemeester Bart Somers heeft de stad een dergelijke eis nog niet ontvangen. De uitbater was niet bereikbaar voor commentaar.