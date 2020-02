Politie schakelt ook burgerpersoneel in voor snelheidscontroles: “In strijd met de wet? Helemaal niet” Tim Van der Zeypen

05 februari 2020

19u30 0 Mechelen Al zo’n drie maanden lang zet de politie van Mechelen-Willebroek naast politie-agenten ook burgerpersoneel in om zijn agenten te assisteren bij snelheidscontroles. “Na een opleiding zijn ze beëdigd om dit te mogen doen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

Inwoners van Mechelen of Willebroek weten het al, mensen die er vaak passeren ook. Zowel in Mechelen als in Willebroek houdt de politie regelmatig snelheidscontroles. Sinds december 2019 zet de politie hiervoor ook burgerpersoneel in.

Ook zij voeren, in combinatie met hun collega-agenten, sinds zo’n drie maanden snelheidscontroles uit. Alleen moeten zij, voor ze hieraan mogen beginnen, een verplichte opleiding volgen. Naast de wetgeving over snelheidsovertredingen, krijgen zij ook cursussen over hoe ze moeten omgaan met agressie.

“Problemen met de wetgeving zijn er dus niet”, klinkt het. Volgens de politiewoordvoerder gaat het dus om personeel dat na het succesvol afleggen van een opleiding, beëdigd wordt door de korpschef. De wet laat dit sinds kort ook toe.

Geen primeur

Een primeur haalt de politiezone er niet mee binnen. Ook andere en steeds meer en meer politiezones in Vlaanderen, zet zo’n burgerpersoneel in voor snelheidscontroles. In Mechelen én Willebroek doen ze het niet om nog meer autobestuursters te flitsen. Wel om zo het aantal snelheidsduivels in hun zone tot een minimum te beperken.

“Snelheid is één van de oorzaken van verkeersongevallen. De vele snelheidscontroles kaderen dan ook in het verkeersactieplan van onze politiezone”, gaat Van de Sande verder. Met deze snelheidscontroles hoopt de politie het aantal ongevallen in zijn zone te doen dalen en zo de verkeersveiligheid te doen stijgen.

“Dankzij de inzet van het burgerpersoneel kunnen we meer controles uitvoeren en dit ook op meerdere en andere locaties”, besluit Van de Sande. Bovendien kunnen ‘echte’ politie-agenten zich dankzij de inzet van het burgerpersoneel ook meer bezig houden met iets zwaardere politie-interventies.