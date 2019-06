Politie rukt uit voor discussie op autobus TVDZM

07 juni 2019

De politie van Mechelen-Willebroek is vanmiddag moeten uitrukken naar de Leuvensesteenweg in Muizen bij Mechelen. Op een autobus ontstond er een discussie. Even werd gevreesd dat enkele betrokken gewapend waren. De politie kwam ter plaatse maar stelde vast dat het enkel om een verhitte discussie ging. Er werd geen wapen aangetroffen, noch vielen er gewonden. De politie moest ook niemand meenemen voor verhoor.